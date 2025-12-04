Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 11:00

Беру 2 пачки творога и готовлю сразу 2 галеты: сладкую и как пицца — обалденная выпечка как в пекарне

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Беру 2 пачки творога и готовлю сразу 2 галеты: сладкую и как пицца — обалденная выпечка как в пекарне. Эта выпечка — идеальное решение, когда хочется и сытного, и сладкого. Нежные творожные галеты с пикантной соленой и яркой ягодной начинкой покорят всех от мала до велика. Отличный вариант для завтрака, перекуса или легкого ужина.

Для соленой галеты вам понадобится тесто: 180 г творога, 1 яйцо, 90 г муки, 1/2 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, 2 ст. л. растительного масла. Начинка: помидор, сыр фета, твердый сыр (например, пармезан) и кунжут для посыпки.

Для сладкой галеты вам понадобится тесто: все компоненты как для соленой версии + 2–3 ст. л. сахара. Начинка: 100 г творога, 4 ст. л. сахара (или заменитель по вкусу), 3 ст. л. сметаны, свежие ягоды (например, малина) и орешки для украшения.

Как приготовить: для обеих галет сначала смешайте все ингредиенты для теста до однородности. Влажными руками сформируйте из теста шар, а затем распределите его в круглую лепешку прямо на пергаменте.

Для соленой: в центр лепешки выложите начинку: ломтики помидора, раскрошенную фету и тертый твердый сыр. Заверните края теста, формируя бортики. Смажьте края взбитым яйцом и посыпьте кунжутом.

Для сладкой: приготовьте начинку, смешав творог, сахар и сметану. Выложите ее в центр лепешки, сверху украсьте ягодами. Также заверните края, смажьте яйцом и посыпьте измельченными орешками. Выпекайте в аэрогриле при 170 °C около 20 минут до румяной корочки.

Ранее мы готовили уютный пирог из 4 ингредиентов. Когда хочется печеного и вкусненького в холодный вечер, но не хочется возни с тестом.

Проверено редакцией
