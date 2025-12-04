Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 18:53

В Госдуме назвали условие, при котором Украина лишится выхода к морю

Депутат Колесник: Украину отрежут от Черного моря, если она продолжит эскалацию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россия может отрезать Украину от выхода к Черному морю, если Киев продолжит эскалацию, допустил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с Lenta.ru. По его словам, тогда отпадет проблема пиратства.

Этот вопрос касается больше военачальников, которые на поле действуют. Но я понимаю, что если вдруг произойдет какая-то история и будет продолжаться эскалация, то мы просто отрежем Украину от моря. Тогда и проблем не будет с пиратством, — заметил Колесник.

Ранее издание Guardian сообщало, что украинская сторона официально подтвердила свою причастность к атакам на нефтяные танкеры. Инцидент с применением морских дронов произошел в акватории Черного моря вблизи побережья Турции.

Прежде о взрывах на двух танкерах под флагом Гамбии, направлявшихся в Новороссийск, сообщили в Минтрансе Турции. Отмечалось, что операция была проведена 13-м управлением военной контрразведки Службы безопасности Украины и военно-морскими силами страны. Суда получили серьезные повреждения, команды не пострадали.

