10 ноября 2025 в 12:40

В Кремле ответили на сообщения о «пропаже» Лаврова

Песков заявил, что Лавров продолжает работать

Глава МИД России Сергей Лавров активно работает и продолжает принимать участие в публичных мероприятиях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал ТАСС публикации зарубежной прессы о том, что Лавров «пропал» из публичного пространства России якобы после провала переговоров с госсекретарем США Марко Рубио.

Сергей Викторович продолжает работать, работать активно. Эти все сообщения абсолютно ложны, не надо на них обращать внимание. Все нормально. Когда будут соответствующие публичные мероприятия, тогда вы увидите министра, — заявил Песков.

Ране Песков заявлял, что любые контакты Рубио и Лаврова стоит оценивать через официальные формулировки, а не через новости из газет. Стороны до этого провели телефонные переговоры, в которых обсудили шаги по реализации достигнутых между Москвой и Вашингтоном пониманий.

Песков также отмечал, что публикации западных и украинских СМИ о том, что Лавров якобы впал в немилость президента Владимира Путина, не соответствуют действительности. По словам пресс-секретаря российского лидера, глава внешнеполитического ведомства продолжает работать на посту.

