«Наше вооружение лучше»: Лавров намекнул на кризис в ВПК США Лавров заявил, что многие страны убеждаются в преимуществах вооружений России

Многие государства признают превосходство российского вооружения над западными аналогами, и таких стран становится все больше, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для программы «Военная приемка». Он отметил, что азиатские, арабские, африканские и латиноамериканские страны являются традиционными партнерами РФ в военно-технической сфере.

Появляются и те, кто до недавней поры полагался на западных производителей, но все более убеждаются, наблюдая за тем, что происходит в мире, как разворачиваются разные конфликты, в которых различные вооружения используются, что наше вооружение лучше, — заявил дипломат.

Лавров прокомментировал деятельность администрации США, указав, что президент Дональд Трамп раскрывает множество интересных аспектов работы американского военно-промышленного комплекса. Министр напомнил случай с продажей стремянки для истребителя за $12 тыс. (974 тыс рублей) во время первого срока Трампа.

Ранее дипломат говорил, что Министерство иностранных дел РФ начало выполнение поручения президента Владимира Путина, данного на заседании Совбеза 5 ноября. Российский лидер распорядился подготовить предложения о потенциальных ядерных испытаниях