08 ноября 2025 в 17:44

Лавров раскрыл подробности «ядерного» поручения Путина

Лавров заявил, что МИД прорабатывает поручение Путина по ядерным испытаниям

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ приступило к выполнению поручения президента Владимира Путина, данного на заседании Совета безопасности 5 ноября, сообщил глава ведомства Сергей Лавров. Российский лидер распорядился подготовить предложения о возможных ядерных испытаниях, передает РИА Новости.

Что касается поручения президента Владимира Путина на заседании Совета безопасности 5 ноября, то оно принято к исполнению и находится в работе. О результатах общественность будет проинформирована, — отметил Лавров.

Ранее Трамп сообщил, что поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия, пока другие государства, по его словам, проводят секретные подземные испытания. По мнению американского лидера, эти страны проводят испытания глубоко под землей, ввиду чего невозможно отследить реальную ситуацию.

Политолог-американист Малек Дудаков между тем отметил, что планы США по ядерным испытаниям являются медийным шумом и не связаны с текущей политической повесткой или последними заявлениями российских властей. По его словам, график подобных проверок баллистических ракет формируется Пентагоном заранее и требует длительной подготовительной работы.

Сергей Лавров
МИД РФ
Владимир Путин
поручения
ядерные испытания
Россия
