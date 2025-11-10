Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 13:50

НАБУ начало масштабную спецоперацию в сфере энергетики

В НАБУ заявили о масштабной операции против коррупции в энергетической сфере

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации против коррупционных схем в энергетической отрасли. Пресс-служба ведомства опубликовала соответствующее заявление на фоне обысков в помещениях экс-министра энергетики Германа Галущенко и компании «Энергоатом».

НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура. — NEWS.ru) проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. 15 месяцев работы и 1 тыс. часов аудиозаписей. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации, — сказано в сообщении ведомства.

В официальном сообщении указывается, что участники преступной группы создали разветвленную систему незаконного влияния на стратегические предприятия государственного сектора. Утверждается, что они оказывали влияние и на национальную атомную энергогенерирующую компанию.

Ранее сотрудники Национального антикоррупционного бюро провели обыски у Тимура Миндича, являющегося одним из ближайших соратников президента Украины Владимира Зеленского. СМИ пишут, что он успел покинуть территорию бывшей советской республики.

Украина
НАБУ
коррупция
расследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Петербуржец отсудил у заводчицы 255 тыс. рублей за больного породистого щенка
Ученые нашли неожиданные плюсы в алкогольных вечеринках молодежи
«Благоприятная ситуация»: военэксперт о новых возможностях российской армии
Российские Су-35 и Р-37М внезапно назвали угрозой для Израиля
В США раскрыли, где сейчас находится номинантка на «Оскар» Керклэнд
В Екатеринбурге директор магазина расправился с кассиршей
Готовлю ресторанную закуску за 15 минут! Брускетта с авокадо и зеленью
Раскрыты неожиданные цифры по детским преступлениям в России
«Нужно время»: Непомнящий назвал главную проблему Карпина в «Динамо»
В Московский зоопарк привезли двух спасенных амурских тигриц
Ростех пообещал показать обновленный самолет Як-130М за рубежом
Ветврач раскрыла, какие болезни появляются у питомцев из-за стресса хозяев
На Западе Зеленского призвали провести срочные переговоры с Москвой
Фигуранты громкого дела о теракте признали свою вину
В МИД КНР высказались об угрозе генконсула обезглавить премьера Японии
Ас-Сиси оценил отношения между Египтом и Россией
28 лет гнила в подвале: в Кашире раскрыли старое дело об убийстве ребенка
«Еще поговорим»: Лукашенко анонсировал беседу с делегацией США
В Театре Вахтангова рассказали о последних днях Владимира Симонова
McDonald's зарегистрировал в России два товарных знака
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.