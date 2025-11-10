НАБУ начало масштабную спецоперацию в сфере энергетики В НАБУ заявили о масштабной операции против коррупции в энергетической сфере

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации против коррупционных схем в энергетической отрасли. Пресс-служба ведомства опубликовала соответствующее заявление на фоне обысков в помещениях экс-министра энергетики Германа Галущенко и компании «Энергоатом».

НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура. — NEWS.ru) проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. 15 месяцев работы и 1 тыс. часов аудиозаписей. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации, — сказано в сообщении ведомства.

В официальном сообщении указывается, что участники преступной группы создали разветвленную систему незаконного влияния на стратегические предприятия государственного сектора. Утверждается, что они оказывали влияние и на национальную атомную энергогенерирующую компанию.

Ранее сотрудники Национального антикоррупционного бюро провели обыски у Тимура Миндича, являющегося одним из ближайших соратников президента Украины Владимира Зеленского. СМИ пишут, что он успел покинуть территорию бывшей советской республики.