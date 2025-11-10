«Разделится на два полушария»: премьер Польши сделал шокирующий прогноз Премьер Польши допустил раскол Запада на две части из-за США

Не исключено, что в будущем Запад разделится на два полушария, такое мнение в интервью изданию Gazeta Wyborcza высказал премьер-министр Польши Дональд Туск. Глава правительства обосновал это текущей политикой Соединенных Штатов.

Очевидно, имеются опасения, что спонтанно, под давлением событий либо запланированно Земля снова разделится на два полушария, — убежден Туск.

Он уточнил, что для США главными направлениями будут Южная Америка, Канада и Гренландия. Туск напомнил, что американский президент Дональд Трамп сам часто об этом говорит. Кроме того, как считает польский премьер, приоритетом для Вашингтона станет потенциальный конфликт с Пекином.

По мнению Туска, Европе придется нести все большую ответственность за свою безопасность вне зависимости от того, кто будет президентом США. При этом для единства региона требуется «общий, ясно выраженный враг».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан констатировал, что действия Туска по поддержке конфликта на Украине терпят неудачу. По его словам, Варшава уже не может изменить свой политический курс, поскольку стала «вассалом» Брюсселя.