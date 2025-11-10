Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 13:57

«Разделится на два полушария»: премьер Польши сделал шокирующий прогноз

Премьер Польши допустил раскол Запада на две части из-за США

Дональд Туск Дональд Туск Фото: Mateusz Bialczyk/Arena Akcji/Global Look Press

Не исключено, что в будущем Запад разделится на два полушария, такое мнение в интервью изданию Gazeta Wyborcza высказал премьер-министр Польши Дональд Туск. Глава правительства обосновал это текущей политикой Соединенных Штатов.

Очевидно, имеются опасения, что спонтанно, под давлением событий либо запланированно Земля снова разделится на два полушария, — убежден Туск.

Он уточнил, что для США главными направлениями будут Южная Америка, Канада и Гренландия. Туск напомнил, что американский президент Дональд Трамп сам часто об этом говорит. Кроме того, как считает польский премьер, приоритетом для Вашингтона станет потенциальный конфликт с Пекином.

По мнению Туска, Европе придется нести все большую ответственность за свою безопасность вне зависимости от того, кто будет президентом США. При этом для единства региона требуется «общий, ясно выраженный враг».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан констатировал, что действия Туска по поддержке конфликта на Украине терпят неудачу. По его словам, Варшава уже не может изменить свой политический курс, поскольку стала «вассалом» Брюсселя.

Польша
Дональд Туск
Запад
Европа
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Четыре российских региона получат средства на мусороперерабатывающие заводы
В Верховной раде раскрыли детали бегства Цукерманов с Украины
Петербуржец отсудил у заводчицы 255 тыс. рублей за больного породистого щенка
Ученые нашли неожиданные плюсы в алкогольных вечеринках молодежи
«Благоприятная ситуация»: военэксперт о новых возможностях российской армии
Российские Су-35 и Р-37М внезапно назвали угрозой для Израиля
В США раскрыли, где сейчас находится номинантка на «Оскар» Керклэнд
В Екатеринбурге директор магазина расправился с кассиршей
Готовлю ресторанную закуску за 15 минут! Брускетта с авокадо и зеленью
Раскрыты неожиданные цифры по детским преступлениям в России
«Нужно время»: Непомнящий назвал главную проблему Карпина в «Динамо»
В Московский зоопарк привезли двух спасенных амурских тигриц
Ростех пообещал показать обновленный самолет Як-130М за рубежом
Ветврач раскрыла, какие болезни появляются у питомцев из-за стресса хозяев
На Западе Зеленского призвали провести срочные переговоры с Москвой
Фигуранты громкого дела о теракте признали свою вину
В МИД КНР высказались об угрозе генконсула обезглавить премьера Японии
Ас-Сиси оценил отношения между Египтом и Россией
28 лет гнила в подвале: в Кашире раскрыли старое дело об убийстве ребенка
«Еще поговорим»: Лукашенко анонсировал беседу с делегацией США
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.