В США раскрыли, где сейчас находится номинантка на «Оскар» Керклэнд TMZ: голливудская актриса Керклэнд переведена в хоспис в Калифорнии

Американская актриса Салли Керклэнд, номинированная на премию «Оскар», была переведена в хоспис в связи с обострением проблем со здоровьем, сообщает портал TMZ со ссылкой на представителя артистки. Состояние 84-летней звезды требует постоянного медицинского наблюдения и паллиативного ухода.

По данным издания, Керклэнд находится в хосписе при больнице в калифорнийском городе Палм-Спрингс. Рядом с актрисой постоянно присутствует ее близкий друг и бывший ученик, оказывающий моральную поддержку.

Как сказано в материале, прежде друзья и коллеги артистки организовали сбор средств на платформе GoFundMe для покрытия расходов на экстренную медицинскую помощь. Поводом для сбора послужила серьезная инфекция, создававшая прямую угрозу жизни Керклэнд.

Актриса получила широкую известность после выхода комедийно-драматического фильма «Анна» в 1987 году, за роль в котором она удостоилась премии «Золотой глобус» и номинации на «Оскар». Ее фильмография включает множество знаковых картин, среди которых «Афера», «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе», «Брюс Всемогущий» и «Большой Стэн».

