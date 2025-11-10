Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 12:06

Звезда «Династии» и «Бумажной погони» покинула этот мир

Американская актриса Бетти Харфорд скончалась на 99-м году жизни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Американская актриса Бетти Харфорд, известная по сериалам «Династия» и «Бумажная погоня», скончалась в возрасте 98 лет, сообщает Deadline. Подруга актрисы Венди Митчелл подтвердила, что Харфорд мирно ушла из жизни в кругу семьи 2 ноября 2025 года.

Бетти Харфорд мирно скончалась в кругу семьи в полдень 2 ноября 2025 года, — говорится в сообщении.

Ранее народный артист Российской Федерации Владимир Симонов скончался на 69-м году жизни. Выдающийся актер театра и кино умер после продолжительной болезни, уточнил источник, близкий к творческому окружению артиста.

Кроме того, на 82-м году жизни скончался доктор физико-математических наук и актер Андрей Демьянов. Артист запомнился зрителям по работам в фильмах «Призвание» (1956) и «Пять дней — пять ночей» (1960).

Также родственники подтвердили кончину известной британской актрисы Полин Коллинз в возрасте 85 лет. Артистка продолжительное время боролась с синдромом Паркинсона и ушла из жизни в лондонском пансионате для престарелых в окружении близких людей.

США
актрисы
смерти
сериалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат ответил, кто мог угрожать убийством Долиной и ее адвокату
Автоэксперт рассказал, как сэкономить 10 тыс. рублей при покупке зимних шин
Экс-дипломат из ЮАР объяснил последствия отказа Трампа ехать на саммит G20
«Не понимает, где находится»: Непомнящий объяснил нервные срывы Станковича
«Умерший» по ошибке мужчина не дождался признания его живым и скончался
Эксперт объяснил, когда можно смело покупать китайские шины
Налет на Брянcк, москвич-диверсант, взрыв катеров: ВСУ атакуют РФ 10 ноября
Военэксперт ответил, сколько времени займет поставка 27 ЗРК Patriot Украине
Врач перечислила основные причины прыщей на голове
Россиянам рассказали приятную новость о больничных в 2026 году
В России умер амурский тигр-долгожитель
Врач объяснила, насколько эффективно мытье рук
Зеленский ответил, какое оружие хочет получить от США
Стало известно, кто помог Зеленскому восстановить отношения с Трампом
Умер преподаватель Путина и Медведева
Кардиолог развеяла миф о пользе употребления мелатонина
«Это все агония»: военэксперт о попытках ВСУ бежать под видом гражданских
Известный актер-иноагент получил новый штраф
Военных в Белгороде наградили за поимку обвиняемого в жестоком преступлении
Спецпроект о детях-героях тыла посмотрели более 665 тысяч россиян
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.