Звезда «Династии» и «Бумажной погони» покинула этот мир Американская актриса Бетти Харфорд скончалась на 99-м году жизни

Американская актриса Бетти Харфорд, известная по сериалам «Династия» и «Бумажная погоня», скончалась в возрасте 98 лет, сообщает Deadline. Подруга актрисы Венди Митчелл подтвердила, что Харфорд мирно ушла из жизни в кругу семьи 2 ноября 2025 года.

Бетти Харфорд мирно скончалась в кругу семьи в полдень 2 ноября 2025 года, — говорится в сообщении.

Ранее народный артист Российской Федерации Владимир Симонов скончался на 69-м году жизни. Выдающийся актер театра и кино умер после продолжительной болезни, уточнил источник, близкий к творческому окружению артиста.

Кроме того, на 82-м году жизни скончался доктор физико-математических наук и актер Андрей Демьянов. Артист запомнился зрителям по работам в фильмах «Призвание» (1956) и «Пять дней — пять ночей» (1960).

Также родственники подтвердили кончину известной британской актрисы Полин Коллинз в возрасте 85 лет. Артистка продолжительное время боролась с синдромом Паркинсона и ушла из жизни в лондонском пансионате для престарелых в окружении близких людей.