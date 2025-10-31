Умер актер из фильмов «Призвание» и «Пять дней — пять ночей»

На 82-м году жизни ушел из жизни доктор физико-математических наук и актер Андрей Демьянов, следует из некролога Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына. Зрителям он известен ролями в картинах «Призвание» (1956 год), «Пять дней — пять ночей» (1960 год).

Скончался заведующий лабораторией сильных взаимодействий ОЭФВЭ доктор физико-математических наук Андрей Иванович Демьянов. Благодаря незаурядному педагогическому таланту и широчайшему спектру знаний во многих областях науки Андрей Иванович воспитал не одно поколение ученых, — говорится в некрологе.

