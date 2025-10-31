Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 10:59

Умер актер из фильмов «Призвание» и «Пять дней — пять ночей»

Умер физик и советский актер Андрей Демьянов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На 82-м году жизни ушел из жизни доктор физико-математических наук и актер Андрей Демьянов, следует из некролога Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына. Зрителям он известен ролями в картинах «Призвание» (1956 год), «Пять дней — пять ночей» (1960 год).

Скончался заведующий лабораторией сильных взаимодействий ОЭФВЭ доктор физико-математических наук Андрей Иванович Демьянов. Благодаря незаурядному педагогическому таланту и широчайшему спектру знаний во многих областях науки Андрей Иванович воспитал не одно поколение ученых, — говорится в некрологе.

Тем временем стало известно, что похороны заслуженного артиста РФ актера Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолия Меньщикова пройдут 3 ноября. Они состоятся на Троекуровском кладбище.

Ранее ушел из жизни российский актер театра и кино Иван Безбородов. Он снялся почти в 20 кинопроектах и телесериалах, среди которых «Дорожный патруль», «Морские дьяволы» и «Тайны следствия». Его последней работой стало участие в 16-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей».

смерти
культура
кино
ученые
