31 октября 2025 в 02:01

Названо место похорон Анатолия Меньщикова

Артиста Меньщикова похоронят на Троекуровском кладбище

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Похороны заслуженного артиста РФ актера Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолия Меньщикова пройдут 3 ноября, сообщил ТАСС директор театра заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок. По его словам, они состоятся на Троекуровском кладбище.

Анатолия Сергеевича похоронят в понедельник днем на Троекуровском кладбище, — сказал собеседник агентства.

Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Церемония прощания с Меньщиковым пройдет 3 ноября с 10:00 до 12:00 в Большом фойе театра.

Анатолий Меньщиков умер в возрасте 75 лет. Одной из его ярких работ последних десятилетий стала роль унтер-офицера Лорио в спектакле «Мадемуазель Нитуш» — человека, потерявшего в молодости свою любовь, но хранившего ее в сердце всю жизнь. В театре выразили соболезнования родным, близким, многочисленным поклонникам таланта артиста.

В сентябре ушел из жизни российский актер театра и кино Иван Безбородов. Он снялся почти в 20 кинопроектах и телесериалах, среди которых «Дорожный патруль», «Морские дьяволы» и «Тайны следствия». Его последней работой стало участие в 16-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей».

