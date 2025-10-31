Названо место похорон Анатолия Меньщикова

Похороны заслуженного артиста РФ актера Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолия Меньщикова пройдут 3 ноября, сообщил ТАСС директор театра заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок. По его словам, они состоятся на Троекуровском кладбище.

Анатолия Сергеевича похоронят в понедельник днем на Троекуровском кладбище, — сказал собеседник агентства.

Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Церемония прощания с Меньщиковым пройдет 3 ноября с 10:00 до 12:00 в Большом фойе театра.

Анатолий Меньщиков умер в возрасте 75 лет. Одной из его ярких работ последних десятилетий стала роль унтер-офицера Лорио в спектакле «Мадемуазель Нитуш» — человека, потерявшего в молодости свою любовь, но хранившего ее в сердце всю жизнь. В театре выразили соболезнования родным, близким, многочисленным поклонникам таланта артиста.

