Стало известно, как за год подорожал эспрессо в кофейнях В октябре цена на эспрессо выросла на 36% по сравнению с 2024 годом

В конце октября 2025-го средняя цена стандартной порции эспрессо (40–60 мл) в российских кофейнях и ресторанах увеличилась на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании Quick Resto. По данным «Газеты.Ru», цена за чашку составила 147 рублей. Рост цен на кофейные зерна достиг беспрецедентных значений на мировом рынке, а в России этот показатель составил 42% год к году.

Сервис проанализировал цены на кофе в 5846 заведениях, расположенных в 84 регионах России. Исследование указывает на значительное подорожание наиболее популярных кофейных напитков на основе эспрессо. Средняя цена рафа (300 мл) выросла на 18,5%, составив 288 рублей. Латте (300 мл) подорожал на 18%, до 272 рублей, американо (300 мл) — на 17,5%, до 175 рублей, а капучино (250–300 мл) — на 17,3%, до 245 рублей.

Аналитики отмечают, что, в частности, молоко за год подорожало на 25%. Однако сырьевой фактор, как подчеркивают эксперты, составляет лишь часть проблемы, поскольку доля зерна в себестоимости кофейного напитка не превышает 11%, а доля молока — 9%.

В отчете также указывают на значительный вклад растущих операционных расходов предприятий общественного питания в подорожание. Фонд оплаты труда в среднем составляет более пятой части всех издержек, а аренда — до 12%. При этом только за первое полугодие 2025 года зарплаты в сфере общепита выросли в среднем на 24%, а арендные ставки — на 6–18%.

Ранее сеть кофеен в Дубае внесли в Книгу рекордов Гиннеса за самую дорогую чашку кофе в мире. Стоимость одной порции составила около 57 тыс. рублей в переводе на российскую валюту.