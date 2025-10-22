Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 17:05

Готовим модный кофе дома и экономим кучу денег: три обалденных рецепта — раф, макиато и латте

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Модный кофе уже давно перестал быть просто напитком — это настоящий ритуал вкуса, который можно устроить дома. Если устали от однообразного американо, попробуйте необычные сочетания и новые ингредиенты. Сегодня приготовим три варианта модного кофе, которые порадуют как вас, так и гостей: апельсиновый раф, кокосовый латте и карамельно-ванильный макиато.

Апельсиновый раф — нежный и ароматный. Для него понадобится 150 мл свежезаваренного эспрессо, 150 мл сливок 20%, 1 ч. л. апельсинового сиропа и щепотка тертой цедры апельсина. Сливки слегка взбейте, соедините с кофе и сиропом, аккуратно перемешайте и украсьте цедрой. Напиток получается мягким, с цитрусовой свежестью, идеально подходит для утреннего настроения.

Кокосовый латте — сладкий и экзотический. Сварите 150 мл эспрессо, добавьте 100 мл кокосового молока и 1 ст. л. кокосового сиропа. Разогрейте молоко, смешайте с кофе, слегка взбейте для пенки. Напиток получается нежным, с легким тропическим акцентом, который поднимет настроение и согреет.

Карамельно-ванильный макиато порадует любителей сладких ноток. Понадобятся 150 мл эспрессо, 150 мл молока, 1 ч. л. карамельного сиропа и щепотка ванили. Молоко разогрейте и взбейте в пенку, вылейте в кофе, добавьте сироп и аккуратно перемешайте. Напиток дарит насыщенный вкус и уютное настроение, а домашняя подача делает его особенным.

Эти три рецепта позволят почувствовать себя бариста у себя дома и экспериментировать с модными вкусами без похода в кафе.

Ранее мы готовили рыбный пирог с картошкой «Проще не бывает». Простое заливное тесто, а в начинке изюминка.

