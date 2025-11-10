Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 15:00

В Роспотребнадзоре напомнили о пользе рыбы в холодное время года

Роспотребнадзор: осенью и зимой рыба становится главным источником витамина D3

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Осенью и зимой жирная морская рыба становится незаменимым источником витамина D3, пишет «МК в Красноярске» со ссылкой на Роспотребнадзор. Этот элемент поддерживает костную систему и укрепляет иммунитет.

Помимо этого витамина, морская рыба, в особенности лососевые породы, богата полиненасыщенными жирными кислотами, отметили в ведомстве. Эти соединения важны для сердечно-сосудистой системы. А белок в составе рыбы поддерживает мышечную массу и способствует восстановлению организма.

Специалисты добавили, что мягкие кости в консервированной рыбе, произведенной в собственном соку или малосоленой воде, служат ценным источником кальция. Кроме того, этот продукт содержит витамины группы В, фосфор, цинк, селен и йод. Последний из них необходим для нормальной работы щитовидной железы.

Ранее диетолог Хайдерь Шарафетдинов заявил, что в холодное время года крайне важно употреблять рыбу, мясные, молочные и кисломолочные продукты, а также хлебобулочные изделия. Кроме того, зимой в рационе должны быть овощи, фрукты и ягоды.

Роспотребнадзор
здоровье
продукты
рыба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Высокопоставленного чиновника Минпромторга арестовали за взятки
Минпромторг до декабря подпишет план мероприятий по редкоземельным металлам
Хегсет отчитался об ударах по судам наркокартелей
Операторы связи будут исполнять одно новое поручение ФСБ
Лукашенко раскрыл секрет о российском «Орешнике» в Белоруссии
Девушке ампутировали кисти рук из-за гангрены после связывания колготками
10 оттенков спокойствия: как цвет влияет на атмосферу дома
Булыкин дал ценный совет изменившему известному блогеру футболисту «Динамо»
Ирак внезапно лишил ЛУКОЙЛ нефти и денег
Диетолог назвала главную пользу фейхоа
Российского пенсионера насмерть забили на улице
Шины нужно менять на зимние уже сейчас: что важно помнить, как сэкономить
Врач назвал продукты, которые чаще всего провоцируют аллергию
Суд принял окончательное решение по делу Саркози
Психолог ответил, чем грозит недовольство работой
В ФТС раскрыли, кто потеснил Африку в топе торговых партнеров России
Нутрициолог рассказала, кому ни в коем случае нельзя есть борщ
Джессика Альба рассекретила возлюбленного, который младше ее на 11 лет
«16-секундный ролик на табло»: Акинфеев об уходе из сборной
Ветеран ЦСКА заявил о психологической несовместимости Карпина и «Динамо»
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.