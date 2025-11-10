В Роспотребнадзоре напомнили о пользе рыбы в холодное время года

Осенью и зимой жирная морская рыба становится незаменимым источником витамина D3, пишет «МК в Красноярске» со ссылкой на Роспотребнадзор. Этот элемент поддерживает костную систему и укрепляет иммунитет.

Помимо этого витамина, морская рыба, в особенности лососевые породы, богата полиненасыщенными жирными кислотами, отметили в ведомстве. Эти соединения важны для сердечно-сосудистой системы. А белок в составе рыбы поддерживает мышечную массу и способствует восстановлению организма.

Специалисты добавили, что мягкие кости в консервированной рыбе, произведенной в собственном соку или малосоленой воде, служат ценным источником кальция. Кроме того, этот продукт содержит витамины группы В, фосфор, цинк, селен и йод. Последний из них необходим для нормальной работы щитовидной железы.

Ранее диетолог Хайдерь Шарафетдинов заявил, что в холодное время года крайне важно употреблять рыбу, мясные, молочные и кисломолочные продукты, а также хлебобулочные изделия. Кроме того, зимой в рационе должны быть овощи, фрукты и ягоды.