Диетолог назвал незаменимые продукты в холодное время года Диетолог Шарафетдинов: в холодное время года важно употреблять рыбу

В холодное время года крайне важно употреблять рыбу, мясные, молочные и кисломолочные продукты, а также хлебобулочные изделия, заявил «ФедералПресс» диетолог Хайдерь Шарафетдинов. Кроме того, зимой в рационе должны быть овощи, фрукты и ягоды.

Важно включать в свое ежедневное меню фрукты и овощи — не менее 400 г, и это помимо картофеля. Благодаря сырым овощам и фруктам, их сокам, сухофруктам в организм поступит достаточное количество растворимых пищевых волокон, витаминов, — уточнил Шарафетдинов.

Врач призвал зимой придерживаться разнообразного питания, в основе которого продукты животного и растительного происхождения. Такой рацион позволит обеспечить организм незаменимыми аминокислотами.

Ранее диетолог Анастасия Лебедева заявила, что, вопреки некоторым мнениям, ягоды годжи бесполезно употреблять в целях поддержания здоровья микробиоты. Аналогично и с порошком спирулины.