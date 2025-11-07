Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 11:35

Диетолог опровергла популярный миф о ягодах годжи

Диетолог Лебедева: на самом деле ягоды годжи не влияют на микробиоту

Ягоды годжи Ягоды годжи Фото: Yang Zhisen/XinHua/Global Look Press

Вопреки некоторым мнениям, ягоды годжи бесполезно употреблять в целях поддержания здоровья микробиоты, заявила «Газете.Ru» диетолог Анастасия Лебедева. Аналогично и с порошком спирулины.

Ягоды годжи и порошок спирулины активно рекламируют, однако доказательств их эффекта на микробиом нет. На самом деле для микробиома полезно есть пробиотики (квашеные овощи, такие как огурцы или капуста, кефир, йогурты с живыми культурами, простокваша, варенец), пребиотики (лук, чеснок, бананы, овсянка, фасоль), — перечислила Лебедева.

Врач отметила, что эти продукты стимулируют рост полезных микробов. Кроме того, они способствуют выработке полезных веществ, в том числе короткоцепочечных жирных кислот. Она также предупредила, что главные враги микробиоты — это сладости.

Ранее нутрициолог Дарья Хайкина заявила, что квашеная капуста, груша и айва помогут поддержать иммунитет осенью. Она отметила, что сбалансированное питание — основа здоровья.

диетологи
продукты
мифы
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Красноярском крае пропал охотник
Московские ветврачи спасли морскую свинку с крупным камнем в мочевом пузыре
«Представь меня в красных трусах»: Роналду назвал свою внешность идеальной
Песков отреагировал на предложение сделать 7 ноября праздничным днем
Минобороны раскрыло детали продвижения российских военных в Димитрове
В МИД РФ отреагировали на сообщения о встрече Лаврова и Рубио в Нью-Йорке
Жену Макрона уличили в отчаянном шаге из-за травли в Сети
Песков объяснил позицию Путина по запрету вейпов
Жертве телефонных мошенников вернули деньги под Мурманском
Песков объяснил, с чем на самом деле связан отказ от покупки активов ЛУКОЙЛ
Песков ответил на вопрос о доверии между Россией и Украиной
Королевская семья Британии: последние новости, вечеринка Миддлтон в пабе
Раскрыт диагноз отца главкома ВСУ
В Кремле ответили на слухи о том, что Лавров якобы впал в немилость
В Кремле назвали участников совещания по развитию ВС России
Песков оставил без комментариев громкое заявление Трампа об Украине
«Несостоятельны»: Песков о сроках саммита США и России в Будапеште
Песков рассказал, как в Москве относятся к запуску ракеты Пхеньяном
Захарова раскрыла, что лидеры Европы не могут повторить за Путиным
Психолог призвала не тратить выходные на работу
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.