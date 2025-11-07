Диетолог опровергла популярный миф о ягодах годжи Диетолог Лебедева: на самом деле ягоды годжи не влияют на микробиоту

Вопреки некоторым мнениям, ягоды годжи бесполезно употреблять в целях поддержания здоровья микробиоты, заявила «Газете.Ru» диетолог Анастасия Лебедева. Аналогично и с порошком спирулины.

Ягоды годжи и порошок спирулины активно рекламируют, однако доказательств их эффекта на микробиом нет. На самом деле для микробиома полезно есть пробиотики (квашеные овощи, такие как огурцы или капуста, кефир, йогурты с живыми культурами, простокваша, варенец), пребиотики (лук, чеснок, бананы, овсянка, фасоль), — перечислила Лебедева.

Врач отметила, что эти продукты стимулируют рост полезных микробов. Кроме того, они способствуют выработке полезных веществ, в том числе короткоцепочечных жирных кислот. Она также предупредила, что главные враги микробиоты — это сладости.

Ранее нутрициолог Дарья Хайкина заявила, что квашеная капуста, груша и айва помогут поддержать иммунитет осенью. Она отметила, что сбалансированное питание — основа здоровья.