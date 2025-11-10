Экономист дала советы, как обезопасить себя при покупке квартиры

Сделку по покупке квартиры лучше заключать в присутствии нотариуса, заявила «ФедералПресс» экономист Надежда Капустина. Она также напомнила, что все расчеты между сторонами должны производиться только в безналичной форме.

Присутствие при сделке нотариуса существенно повышает уровень правовой защищенности покупателя, поскольку нотариус обязан лично убедиться в дееспособности сторон, разъяснить им правовые последствия совершаемых действий и удостовериться в добровольности волеизъявления, — пояснила Капустина.

Эксперт также посоветовала снять на видео процесс подписания договора. Запись при этом должна содержать дату и время. Еще одной мерой юридической защиты станет оформление предварительного договора купли-продажи с внесением задатка через нотариуса.

Ранее юрист Дмитрий Кваша порекомендовал покупать квартиру напрямую у продавца, а не по доверенности у третьих лиц. Это снизит риск приобретения недвижимости у жертв мошенников.