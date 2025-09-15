Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 17:42

Юрист предупредил, как не купить квартиру у жертвы мошенников

Юрист Кваша: покупать квартиру нужно напрямую у продавца, а не через третьих лиц

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Покупать квартиру нужно напрямую у продавца, а не по доверенности у третьих лиц, заявил «Вечерней Москве» юрист Дмитрий Кваша. Это снизит риск приобретения недвижимости у жертв мошенников.

Покупателю нужно быть очень осторожным. Если он купит квартиру по цене, которая на 25% ниже рынка, его могут признать недобросовестным — якобы он должен был заподозрить, что жилье продают незаконно или под действием аферистов. В этом случае деньги могут не вернуть, — отметил Кваша.

Кроме того, он посоветовал перед сделкой оценить психическое состояние продавца. У собственника недвижимости можно запросить справку от нарколога или психиатра. Вдобавок к этому рекомендуется прописать гарантии сделки у нотариуса.

Ранее юрист Анастасия Савченко заявила, что главными признаками рискованной сделки на вторичном рынке являются заниженная цена квартиры, сомнительные документы и состояние продавца. Слишком низкая стоимость часто указывает на проблемы и может привести к признанию договора недействительным.

недвижимость
юристы
мошенники
квартиры
