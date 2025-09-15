Россиянам назвали признаки проблемных сделок с недвижимостью Юрист Савченко: низкая стоимость квартиры может указывать на ее проблемность

Главными признаками рискованной сделки на вторичном рынке являются заниженная цена квартиры, сомнительные документы и состояние продавца, заявила юрист агентства «Согласие» Анастасия Савченко в комментарии «Известиям». По ее словам, слишком низкая стоимость часто указывает на проблемы и может привести к признанию договора недействительным.

Обычно такая [низкая] цена может указывать на срочность продажи по каким-то проблемным причинам, — отметила юрист.

Ранее юристы заявили, что покупатели квартир в России рискуют потерять и жилье, и вложенные средства в случае, если прежний владелец стал жертвой мошенников. По их словам, суды всё чаще принимают сторону бывших собственников, а финансовые потери перекладываются на новых владельцев.

Кроме того, эксперт по недвижимости Алексей Подпалый отметил, что недорогие квартиры обычно требуют капитального ремонта и редко располагаются в удобных районах. По его словам, такие объекты часто нуждаются в значительных финансовых вложениях. Стоимость жилья, подчеркнул специалист, зависит прежде всего от уровня инфраструктуры вблизи и класса объекта, будь то экономкласс, комфорт-класс, бизнес-класс или элитное жилье.