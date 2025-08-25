Россиян предостерегли от покупки дешевых квартир

Дешевые по цене квартиры, как правило, требуют серьезного ремонта, заявил РИАМО специалист в области недвижимости Алексей Подпалый. Он добавил, что такое жилье не отличается хорошим расположением, а также нуждается во вложении крупных сумм денег.

Отличие цены продаваемой квартиры от среднерыночной по району, скорее говорит о том, что квартира нуждается в капитальных вложениях — чаще всего требует ремонта. Также может быть неудобное расположение, например, окна выходят на шумную трассу. Или квартира расположена на первом или последнем этаже, — предупредил Подпалый.

По его словам, сстоимость жилья напрямую зависит от двух факторов: наличия развитой инфраструктуры вблизи жилого комплекса и его класса — будь то «эконом», «комфорт», «бизнес» или «элит». Такие опции, как полы с подогревом или потолочная подсветка, также влияют на итоговую цену.

Ранее эксперт по недвижимости Наталья Перескокова рассказала, что цены на вторичное жилье на 80% ниже стоимости квартир в новостройках из-за отсутствия льготной ипотеки. Она отметила, что новостройки субсидируются застройщиками и банками.