15 сентября 2025 в 10:39

Россиян предупредили об опасности покупки квартир у жертв мошенников

«Известия»: покупка квартиры у обманутого хозяина грозит ее потерей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Граждане России, приобретающие квартиры, рискуют остаться без недвижимости и денег, если владелец жилья был обманут мошенниками, сообщают «Известия» со ссылкой на юристов. Они предупредили, что судебные инстанции стали чаще вставать на сторону прежних хозяев, а все убытки ложатся на покупателей.

Отмена такого рода сделок предполагает реституцию, то есть продавец должен вернуть то, что получил от покупателя. Но что может вернуть покупателю человек, отдавший все, что имел, мошенникам?отметила юрист Екатерина Краснова.

При просмотре квартир россиянам посоветовали обращать внимание на заниженную стоимость недвижимости. Также необходимо проверять, продается ли квартира лично собственником или по доверенности. Юрист Анастасия Савченко предупредила, что покупать жилье через посредников крайне рискованно.

Ранее мошенники начали обманывать россиян, используя новую схему с подтверждением места жительства. Фальшивые уведомления от имени председателей ЖСК или УК злоумышленники рассылают в Telegram и других мессенджерах.

жильё
недвижимость
квартиры
юристы
мошенники
