10 ноября 2025 в 15:25

Политолог объяснил, почему западным СМИ сегодня нет никакого доверия

Политолог Мирзаян: западные СМИ публикуют фейки и непроверенные данные

Западные мейнстримные СМИ регулярно публикуют фейки и непроверенные данные, сказал NEWS.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян. По его словам, доверия им нет уже давно.

Мы видим, что западные средства массовой информации, пользуясь доверием к ним, стали заниматься либо публикацией фейков, либо непроверенных данных. А ведь не так давно, к примеру, ВВС считалась самым профессиональным, самым адекватным СМИ не только в России, но и в других странах, — напомнил Мирзаян.

По его словам, во время так называемой Арабской весны ВВС передавали данные, основанные на точках зрения «местных активистов».

Специально ли они это делали, чтобы соврать, или просто хотели получить журналистский эксклюзив — это уже дело десятое. Но факт остается фактом: доверия к ним после этого никакого, — заявил аналитик.

Ранее стало известно, что гендиректор британской вещательной корпорации BBC Тим Дэйви объявил о своей отставке, которая последовала за крупным скандалом. Накануне расследование газеты The Daily Telegraph выявило факт манипуляций с записью выступления Трампа, показанного в программе Panorama.

