Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 ноября 2025 в 13:38

Песков рассказал о реакции Запада на слова Путина о ядерных испытаниях

Песков: Запад эмоционально воспринял заявление Путина о ядерных испытаниях

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Реакцию западных СМИ на поручение президента России Владимира Путина проанализировать целесообразность подготовки к ядерным испытаниям можно охарактеризовать как «эмоциональную» и «идущую в русле антироссийской истерики», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что многие из них не стесняются искажать смысл сказанного, передает ТАСС.

Да, это, несмотря на все наши разъяснения, несмотря на четкие формулировки президента. <…> Это продолжение такой достаточно эмоциональной, излишне эмоциональной реакции западных СМИ. <…> Многие не гнушаются просто тем, чтобы передергивать смысл сказанного. И все это идет в русле вот этой милитаристской, антироссийской истерики, которая сейчас бушует в странах Западной Европы, — прокомментировал Песков.

Ранее представитель Кремля сообщил, что процесс анализа необходимости возобновления ядерных испытаний займет неопределенный период времени. На вопрос журналистов о конкретных сроках он ответил, что они отсутствуют. Также пресс-секретарь президента сообщил, что Вашингтон проигнорировал успешные испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон».

