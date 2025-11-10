Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 15:19

В Кирове началось строительство крупного микрорайона

На юге Кирова началось строительство нового микрорайона в рамках программы КРТ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Кирове стартовало строительство нового жилого микрорайона на юге города, заявил губернатор Кировской области Александр Соколов. Проект реализуется в рамках соглашения о комплексном развитии территории, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме, сообщается на сайте правительства.

Мы создаем новую современную городскую среду с развитой инфраструктурой. КРТ позволяет уйти от точечной застройки в центре города, — уточнил Соколов.

Как отметил первый заместитель председателя правительства региона Алексей Жердев, в Кировской области уже действует 44 договора о КРТ, включая два от института развития ДОМ.РФ. Общая площадь территорий превышает 325 гектаров, а объем инвестиций — 116 млрд рублей.

Новый микрорайон займет 192 гектара. Планируется возведение 1,7 млн квадратных метров жилья, а также школ, детских садов, спортивных и медицинских комплексов. Строительные работы уже начались.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале строительства станции метро «Гольяново» на Арбатско-Покровской линии с запланированным запуском к 2028 году. Новая точка, оформленная в космической тематике, улучшит транспортную доступность для 160 тыс. жителей и разгрузит станцию «Щелковская» на 30%.

Киров
строительство
районы
дома
