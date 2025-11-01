На востоке Москвы начали строительство новой станции метро

Начато строительство станции «Гольяново» на Арбатско-Покровской линии московского метро, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Ее планируется запустить к 2028 году.

Сегодня мы дали старт проходке левого перегонного тоннеля от «Щелковской» до будущей станции «Гольяново». <…> Правый тоннель начнем строить в феврале следующего года, — написал Собянин.

По словам мэра, благодаря новой станции более 160 тыс. жителей района Гольяново смогут быстрее передвигаться по городу. При этом нынешняя конечная станция Арбатско-Покровской линии «Щелковская» разгрузится на 30%. Собянин добавил, что оформление «Гольяново» будет связано с космической темой из-за расположенного недалеко от нее предприятия «Геофизика-Космос».

Ранее мэр Москвы заявил, что в столице строится крупнейший в городе вокзал «Серп и молот». Он отметил, что транспортный хаб создается практически с нуля: обновляются платформы, реконструируется подземный переход под железнодорожными путями, а также устанавливаются лифты для маломобильных граждан.