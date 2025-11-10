«BBC фабрикует новости»: в ГД объяснили причину увольнений в медиахолдиге Депутат Алтухов обвинил BBC в сознательном искажении фактов и предвзятости

Британская корпорация BBC целенаправленно занимается фабрикацией новостей и предвзято освещает события, заявил NEWS.ru заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. Так он прокомментировал увольнение руководства компании на фоне публикации фейковой речи президента США Дональда Трампа.

BBC целенаправленно фабрикует новости и пристрастно освещает повестку дня. Примечательно, что изначально они пытались выставить виновным в компиляции речи Трампа подрядчика. Но заказ определенного ракурса и тональности новости совершенно очевиден, — сказал парламентарий.

Он отметил, что достоверность освещения событий — это не просто «одно из условий», а краеугольный камень профессиональной журналистики. Без этого данная сфера деятельности становится пиаром или блогингом, убежден депутат.

Этические кодексы медиа должны ставить во главу угла точность, непредвзятость, освещение всех точек зрения, — подчеркнул Алтухов.

Парламентарий заключил, что отсутствие этих принципов неизбежно подрывает доверие к СМИ, включая крупных игроков медиарынка.

Ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в социальной сети X заявил, что отставка генерального директора BBC Тима Дэйви и исполнительного директора Деборы Тернесс из-за скандала с фальсификацией речи Трампа вряд ли решит проблему завравшегося СМИ. По его словам, новые сотрудники не будут кардинально менять редакционную политику корпорации.