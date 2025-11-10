Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 13:45

Вооруженный мужчина ворвался в офис телеканала в Турции

Мужчина с оружием ворвался в здание телеканала beIN SPORTS в Стамбуле

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мужчина с оружием ворвался в здание телеканала beIN SPORTS в Стамбуле, сообщил портал Mynet. Он требовал встречи с ведущим, который якобы оскорбил его жену, работающую охранником в этой компании.

Мужчина с оружием в руках ворвался в здание телеканала beIN SPORTS в районе Аязага на севере Стамбула, требуя встречи с ведущим Гюльтекином Онаем, — говорится в сообщении.

Как отметил портал, прибывшие на место полицейские вели переговоры с мужчиной. В итоге он сдался и был задержан.

Ранее вооруженный топором житель Тобольска устроил погром на улице и проник в торговый центр. По словам мэра города Петра Вагина, около семи часов утра полуголый дебошир ворвался в круглосуточный ТЦ «Плаза». Охранники задержали нарушителя правопорядка и передали полиции, пострадавших нет.

До этого мужчина с ножом ворвался на территорию больницы в подмосковной Лобне и попытался зарезать врача. Предварительно, он находился в состоянии наркотического опьянения. Инцидент произошел в четверг, 9 октября. Злоумышленника задержали и изолировали до прибытия полицейских.

