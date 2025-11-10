Вооруженный мужчина ворвался в офис телеканала в Турции Мужчина с оружием ворвался в здание телеканала beIN SPORTS в Стамбуле

Мужчина с оружием ворвался в здание телеканала beIN SPORTS в Стамбуле, сообщил портал Mynet. Он требовал встречи с ведущим, который якобы оскорбил его жену, работающую охранником в этой компании.

Мужчина с оружием в руках ворвался в здание телеканала beIN SPORTS в районе Аязага на севере Стамбула, требуя встречи с ведущим Гюльтекином Онаем, — говорится в сообщении.

Как отметил портал, прибывшие на место полицейские вели переговоры с мужчиной. В итоге он сдался и был задержан.

