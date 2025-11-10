Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Звезда сериала «Этерна» назвал своего кумира среди российских актеров

Актер Трушин признался, что Сергей Бурунов стал для него настоящим примером

Иван Трушин Иван Трушин Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Звезда сериала «Этерна» Иван Трушин признался в беседе с «Вечерней Москвой», что актер Сергей Бурунов стал для него настоящим примером. По мнению Трушина, Бурунов силен как в драматических, так и в комедийных проектах.

Я понимаю, что мы с Сергеем Буруновым разные, но он мне очень нравится. Он хорош и как драматический, и как комедийный артист. Вся работа в кино строится на ритме — любая шутка, драма, трагедия. Когда ты понимаешь, как это работает, ты чувствуешь, что зал идет за тобой и только ты держишь внимание, — высказался Трушин.

Среди российских актеров он также выделил для себя Юрия Чурсина. По словам звезды «Этерны», Чурсин «работает со своим особым подходом», для которого характерны легкость и артистичность.

Ранее Бурунов заявил, что актер Роман Попов совершил подвиг, ведь играл комедийную роль в сериале «Полицейский с Рублевки», превозмогая боль. Попов умер в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

