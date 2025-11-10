Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 15:38

Названа причина ухода Покровской с поста главного тренера сборной России

Покровская покидает пост главного тренера по синхронному плаванию из-за возраста

Татьяна Покровская Татьяна Покровская Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Татьяна Покровская покидает пост главного тренера России по синхронному плаванию из-за возраста и высокой нагрузки, заявил президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин. По его словам, которые приводит РИА Новости, Татьяна Николаевна понимает, что в ближайшие два года для подготовки команды нужно выложиться по максимуму.

Возраст. Татьяне Николаевне 75 лет исполнилось. Это большой возраст, большая нагрузка, — сказал Мазепин.

Ранее Покровская покинула пост главного тренера сборной России по сихронному плаванию. Теперь она будет советником Мазепина. На новой должности она продолжит заниматься развитием синхронного плавания и подготовкой национальной команды к международным соревнованиям, но уже в другом статусе. Преемницей Покровской стала Светлана Ромашина.

В свою очередь трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина заявила NEWS.ru, что под руководством Покровской российские синхронистки побеждали на шести Олимпийских играх подряд. Спортсменка назвала новость о ее уходе из сборной РФ «сменой эпохи».

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

