10 ноября 2025 в 14:27

В Театре Вахтангова рассказали о последних днях Владимира Симонова

Актер Симонов лечился в больнице за две недели до смерти из-за проблем с сердцем

Владимир Симонов Владимир Симонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народный артист России Владимир Симонов находился на стационарном лечении в течение двух недель перед своей кончиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе Театра Вахтангова. Причиной смерти 68-летнего актера, ушедшего из жизни в субботу, 8 ноября, стала острая сердечная недостаточность, добавили там.

Симонов чувствовал себя неважно. Две недели до его кончины он находился в клинике на лечении в связи с проблемами с сердцем, — сказал собеседник журналистам.

Владимир Симонов получил профессиональное образование в Театральном училище имени Щукина, которое успешно окончил в 1980 году. Вместе с другими талантливыми выпускниками — Сергеем Маковецким и Александром Рыщенковым — он был принят в труппу Театра Вахтангова, где впоследствии стал одним из ключевых исполнителей.

За свою творческую карьеру актер создал множество запоминающихся образов в кино, снявшись примерно в 150 кинокартинах. Зрителям особенно запомнились его работы в таких фильмах, как «Одиноким предоставляется общежитие», «Дети Арбата», «Жизнь и судьба», «Третья мировая» и «Пальма».

Ранее американская актриса Бетти Харфорд, прославившаяся участием в сериалах «Династия» и «Бумажная погоня», умерла в возрасте 98 лет. Подруга актрисы Венди Митчелл подтвердила, что Харфорд тихо скончалась в окружении близких людей 2 ноября 2025 года.

