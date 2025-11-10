Дело экс-замминистра образования Дагестана о взятках дошло до суда

В Дагестане бывший заместитель министра образования и науки пойдет под суд за систематическое получение взяток на общую сумму свыше 60 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления СК. По данным следствия, на протяжении десяти лет — с 2013 по 2023 год — чиновник получал вознаграждения от представителя коммерческой организации за содействие в заключении государственных контрактов.

Общая сумма заключенных контрактов на ремонт и строительство в образовательных учреждениях превысила 160 млн рублей. Также установлен эпизод 2012 года, когда обвиняемый получил 400 тысяч рублей за помощь в заключении контракта на строительство школы.

Ранее Центральный районный суд Калининграда арестовал на время следствия заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства городской администрации по делу о мошенничестве при закупке скамеек. По данным органа юстиции, чиновника заключили под стражу до 10 декабря 2025 года.

До этого в Санкт-Петербурге задержали директора государственного учреждения «Служба заказчика администрации Приморского района» Александра Маслова по подозрению в получении взятки. По версии следствия, чиновник вымогал у предпринимателя деньги за помощь в приемке работ и покровительство. Сумма взятки составляла от 965 тыс. до 1,95 млн рублей.