Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 14:54

Ученые нашли неожиданные плюсы в алкогольных вечеринках молодежи

The Times: употребление алкоголя в молодости ведет к успеху в карьере

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Умеренное употребление алкоголя в молодости может способствовать карьерному успеху, пишет The Times со ссылкой на исследование норвежских ученых. Эксперты проанализировали привычки более трех тысяч человек.

Ученые пришли к выводу, что алкоголь выступает в роли социального катализатора. Согласно результатам исследования, он помогает снизить уровень тревожности в общении и облегчает установление контактов, что в конечном итоге положительно сказывается на профессиональном росте.

Ранее врач-гастроэнтеролог Александра Ковалева заявила, что вино и пиво могут оказывать пребиотический эффект, поддерживая здоровье кишечника. Однако, по ее словам, их употребление безопасно только в малых дозах.

Косметолог-дерматолог Светлана Краснова, в свою очередь, подчеркивала, что злоупотребление алкоголем вызывает преждевременное старение кожи. Из-за спиртного у человека повреждаются сосуды, а кожа испытывает постоянный дефицит кислорода, уточнила эксперт. Она также подчеркнула, что ради красоты кожи стоит соблюдать режим сна.

ученые
молодежь
алкоголь
карьера
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
10 оттенков спокойствия: как цвет влияет на атмосферу дома
Булыкин дал ценный совет изменившему известному блогеру футболисту «Динамо»
Ирак внезапно лишил ЛУКОЙЛ нефти и денег
Диетолог назвала главную пользу фейхоа
Российского пенсионера насмерть забили на улице
Шины нужно менять на зимние уже сейчас: что важно помнить, как сэкономить
Врач назвал продукты, которые чаще всего провоцируют аллергию
Суд согласился выпустить Саркози на свободу
Психолог ответил, чем грозит недовольство работой
В ФТС раскрыли, кто потеснил Африку в топе торговых партнеров России
Нутрициолог рассказала, кому ни в коем случае нельзя есть борщ
Джессика Альба рассекретила возлюбленного, который младше ее на 11 лет
«16-секундный ролик на табло»: Акинфеев об уходе из сборной
Ветеран ЦСКА заявил о психологической несовместимости Карпина и «Динамо»
Речь Гитлера прервала памятную церемонию
Шойгу назвал решение палестино-израильского конфликта
Футболист «Динамо» выдрал девушке волосы и выгнал из дома
Таиланд приостановил действие мирного соглашения с Камбоджей
Спецзадание от отвергнутого мужа: как футболиста втянули в убийство
Хозяевам толстого хомяка пришлось вызывать спасателей для его спасения
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.