Ученые нашли неожиданные плюсы в алкогольных вечеринках молодежи The Times: употребление алкоголя в молодости ведет к успеху в карьере

Умеренное употребление алкоголя в молодости может способствовать карьерному успеху, пишет The Times со ссылкой на исследование норвежских ученых. Эксперты проанализировали привычки более трех тысяч человек.

Ученые пришли к выводу, что алкоголь выступает в роли социального катализатора. Согласно результатам исследования, он помогает снизить уровень тревожности в общении и облегчает установление контактов, что в конечном итоге положительно сказывается на профессиональном росте.

Ранее врач-гастроэнтеролог Александра Ковалева заявила, что вино и пиво могут оказывать пребиотический эффект, поддерживая здоровье кишечника. Однако, по ее словам, их употребление безопасно только в малых дозах.

Косметолог-дерматолог Светлана Краснова, в свою очередь, подчеркивала, что злоупотребление алкоголем вызывает преждевременное старение кожи. Из-за спиртного у человека повреждаются сосуды, а кожа испытывает постоянный дефицит кислорода, уточнила эксперт. Она также подчеркнула, что ради красоты кожи стоит соблюдать режим сна.