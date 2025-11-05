Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 11:35

Работодателям объяснили, как удержать молодых специалистов

Депутат Толмачев: мотиваторами для молодежи являются зарплата и доступное жилье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основными мотиваторами для молодых специалистов являются высокая заработная плата, а также возможность приобрести жилье, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его словам, в этом контексте программы льготной семейной ипотеки уже доказали свою эффективность.

Как удержать молодых специалистов? Считаю, что тут важна формула. Первый хороший мотиватор — это достойная зарплата. Но для молодых специалистов важны смысл их работы и миссия. Кроме того, очень важен социальный лифт, перспектива. Молодежь должна быть уверена, что ее усердие оправдается в будущем. Речь о ясной карьерной лестнице, соцгарантиях, доступном жилье — здесь программы льготной семейной ипотеки показали и показывают свою эффективность, — пояснил Толмачев.

Он отметил, что современный молодой человек хорошо знает себе цену и хочет заниматься осмысленной деятельностью. По словам депутата, мощным стимулом для молодежи становится участие в крупных госпроектах, где виден результат труда.

Мы видим, как ярко этот запрос проявляется в оборонной промышленности, IT-секторе и в рамках нацпроектов. Когда молодой человек осознает, что он не просто исполняет обязанности, а участвует в строительстве Крымского моста или другого гиганта, создании нового лекарства или защите цифрового пространства России — это самый мощный мотиватор. Однако, разумеется, без денег тоже никак. Необходимо сочетание двух факторов — материального и духовного, — резюмировал Толмачев.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что представителям молодого поколения следует добровольно трудиться в храмах. По его словам, подобный вид деятельности поможет достичь внутренней гармонии и направить жизнь в правильное русло.

