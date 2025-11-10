Булыкин дал ценный совет футболисту «Динамо» с проблемами в личной жизни

Несмотря на проблемы в личной жизни, камерунский полузащитник Муми Нгамале должен сейчас полностью сосредоточиться на футболе, чтобы спасти свою карьеру, заявил NEWS.ru экс-нападающий «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин. По его мнению, игрок давно выступает ниже своего уровня.

Это его личные дела. Вряд ли здесь как-то клуб может помочь. Единственное, что может его спасти — это полностью сосредоточиться на футболе, на тренировках. Однако, как я понял, там все наоборот. Он решил сосредоточиться на всем, кроме футбола. Конечно, такие вещи немного надламливают психологически, когда у тебя распадаются отношения, футболист находится не в лучшей психологической форме. Здесь можно все исправить только результатами, — сказал Булыкин.

По его мнению, эта ситуация не насет удара по репутации «Динамо». Булыкин напомнил, что у многих футболистов были подобные истории.

Ранее Нгамале выдрал волосы своей девушке, блогеру Nikki Seey, и выгнал ее из дома. Она застала его с поличным в компании новой подруги. Блогер отметила, что он напал на нее, когда попался.

Nikki Seey разоблачила мужчину в соцсетях, опубликовав все скрины, которые подтверждают измены. После постов ей написали десятки девушек, к которым приставал футболист, будучи в отношениях. Забирать вещи из их съемной квартиры блогеру пришлось в сопровождении охраны. Когда она приехала туда, застала футболиста в компании еще одной новой девушки. Пара рассталась.