Футболист «Динамо» выдрал девушке волосы и выгнал из дома Футболист Муми Нгамале выдрал девушке волосы и выгнал ее из дома после измены

Нападающий московского «Динамо» выдрал своей девушке Nikki Seey волосы и выгнал ее из дома, сообщает «112». По данным источника, она застала его с поличным в компании новой подруги. Блогер отметила, что он напал на нее, когда попался.

Nikki Seey разоблачила мужчину в соцсетях, опубликовав все скрины, которые подтверждают измены. После постов ей написали десятки девушек, к которым приставал футболист, будучи в отношениях. Забирать вещи из их съемной квартиры блогеру пришлось в сопровождении охраны. Когда она приехала туда, застала футболиста в компании еще одной новой девушки.

