Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 16:12

Футболист «Динамо» выдрал девушке волосы и выгнал из дома

Футболист Муми Нгамале выдрал девушке волосы и выгнал ее из дома после измены

Муми Нгамале Муми Нгамале Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Нападающий московского «Динамо» выдрал своей девушке Nikki Seey волосы и выгнал ее из дома, сообщает «112». По данным источника, она застала его с поличным в компании новой подруги. Блогер отметила, что он напал на нее, когда попался.

Nikki Seey разоблачила мужчину в соцсетях, опубликовав все скрины, которые подтверждают измены. После постов ей написали десятки девушек, к которым приставал футболист, будучи в отношениях. Забирать вещи из их съемной квартиры блогеру пришлось в сопровождении охраны. Когда она приехала туда, застала футболиста в компании еще одной новой девушки.

Ранее пьяный житель Колпино ударил девушку бутылкой коньяка. По данным источника, пострадавшая получила травму головы и была экстренно госпитализирована. Мужчина остался на месте ЧП и сдался правоохранителям.

В Дагестане летом мужчина избил девушку и ее мать в Каспийске. По данным свидетелей, нападавший ударил ее из-за внешнего вида. Мать вступилась за девушку, но мужчина избил и ее тоже.

Россия
Москва
спортсмены
футболисты
девушки
измены
квартиры
расставания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Девушке ампутировали кисти рук из-за гангрены после связывания колготками
10 оттенков спокойствия: как цвет влияет на атмосферу дома
Булыкин дал ценный совет изменившему известному блогеру футболисту «Динамо»
Ирак внезапно лишил ЛУКОЙЛ нефти и денег
Диетолог назвала главную пользу фейхоа
Российского пенсионера насмерть забили на улице
Шины нужно менять на зимние уже сейчас: что важно помнить, как сэкономить
Врач назвал продукты, которые чаще всего провоцируют аллергию
Суд согласился выпустить Саркози на свободу
Психолог ответил, чем грозит недовольство работой
В ФТС раскрыли, кто потеснил Африку в топе торговых партнеров России
Нутрициолог рассказала, кому ни в коем случае нельзя есть борщ
Джессика Альба рассекретила возлюбленного, который младше ее на 11 лет
«16-секундный ролик на табло»: Акинфеев об уходе из сборной
Ветеран ЦСКА заявил о психологической несовместимости Карпина и «Динамо»
Речь Гитлера прервала памятную церемонию
Шойгу назвал решение палестино-израильского конфликта
Футболист «Динамо» выдрал девушке волосы и выгнал из дома
Таиланд приостановил действие мирного соглашения с Камбоджей
Спецзадание от отвергнутого мужа: как футболиста втянули в убийство
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.