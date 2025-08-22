Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 19:11

В Колпино пьяный мужчина разбил девушке голову бутылкой коньяка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пьяный житель Колпино ударил девушку бутылкой коньяка, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Пострадавшая получила тяжелую травму головы и была экстренно госпитализирована. Мужчина остался на месте происшествия и сдался полиции.

По данным источника, инцидент произошел на Заводском проспекте. Мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения поссорился со знакомыми и бросил в них бутылку коньяка. Однако в этот момент из подъезда вышла девушка, которая оказалась на линии броска. Бутылка ударила ее по голове, от удара она упала на асфальт и повредила затылок.

После случившегося свидетели вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавшую доставили в больницу. Виновник происшествия скрыться не пытался, признал вину и дождался приезда сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в Екатеринбурге мужчина ударил девушку по лицу за отказ от знакомства в магазине. Инцидент попал на видео, на котором заметно, как за пострадавшую позже заступился другой прохожий. В результате правоохранительные органы задержали агрессора, после чего суд арестовал его на 15 суток за совершение мелкого хулиганства.

