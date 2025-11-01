Молодой россиянин упал замертво на автобусной остановке

В Колпино молодой человек упал замертво на автобусной остановке, расположенной на Оборонной улице, передает Telegram-канал «Колпино тут». В материале сказано, что прибывшие на место инцидента медики забрали труп.

Ранее 16-летний подросток умер во время велогонки во Франции из-за остановки сердца. Почти у финиша молодому человеку стало плохо, он упал на землю. Подоспевшие на помощь врачи не смогли спасти спортсмена. После случившегося в стране отменили гонку для взрослых велогонщиков, которая должна была состояться позднее.

Также сообщалось, что ученик девятого класса из подмосковного Долгопрудного умер после линейки 1 сентября. Первый учебный день он провел на занятиях, а по возвращении домой сразу закрылся в своей комнате. Позднее младшая сестра нашла его на полу — у подростка остановилось сердце.

В Санкт-Петербурге на улице Ветеранов произошла поножовщина, в результате которой 31-летний мужчина получил серьезное ножевое ранение в живот. Уточнялось, что он скончался на месте от полученных травм. Подозреваемым оказался многократно судимый уроженец Таджикистана, который был задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий.