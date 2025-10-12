Бетономешалка перевернулась на мосту в Петербурге

Бетономешалка опрокинулась и едва не рухнула вниз на путепроводе в Санкт-Петербурге, передает издание 78.ru. Отмечается, что благодаря прочному ограждению груз остановился, проскользнув несколько метров. Пострадавших нет.

Инцидент произошел на развороте с Колпино в сторону Славянки. В результате неудачного маневра большегруза движение на путепроводе было временно перекрыто.

Ранее в Саратовской области перевернулся автомобиль Lada Largus, погибли три человека, еще четверо получили травмы. Авария произошла ночью 12 октября возле села Гусевка. Водитель 1972 года рождения не справился с управлением и съехал с дороги, после чего машина опрокинулась. Пострадавшие были доставлены в больницу.

До этого на автодороге Джубга — Сочи 32-летний водитель Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом Volvo с полуприцепом. В результате ДТП водитель легкового авто и трое пассажиров — женщина 30 лет и двое детей, двух и четырех лет, — скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи.