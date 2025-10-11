Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 15:12

Халатность работодателя привела к смерти рабочего

В Колпино рабочий упал с 27 метров и погиб из-за нарушений условий труда

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мужчина погиб после падения с высоты 27 метров во время демонтажа кровли на производственном объекте в Колпино, сообщает телеканал «78» со ссылкой на Северо-Западную межрегиональную территориальную государственную инспекцию труда. Расследование выявило многочисленные нарушения требований безопасности.

Так, проемы, в которые могли упасть работники, не были закрыты, ограждены или обозначены знаками безопасности. Кроме того, работодатель выпустил сотрудника на высоту, не убедившись в исправности средств индивидуальной защиты.

Среди других нарушений ведомство отмечает неполное окрашивание ограждений в сигнальные цвета, отсутствие постоянных ограждающих конструкций и закрытий для технологических отверстий, а также ненадлежащий контроль за проведением работ со стороны бригадира.

Ранее сообщалось, что 16-летняя школьница погибла после падения с девятого этажа жилого дома в поселке Буланаш Свердловской области. Трагедия произошла после ссоры с парнем на почве ревности во время вечеринки, медики несколько часов боролись за жизнь девушки, но спасти ее не удалось.

Санкт-Петербург
происшествия
рабочие
падения
смерти
Колпино
халатность
нарушения
