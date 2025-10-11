Халатность работодателя привела к смерти рабочего В Колпино рабочий упал с 27 метров и погиб из-за нарушений условий труда

Мужчина погиб после падения с высоты 27 метров во время демонтажа кровли на производственном объекте в Колпино, сообщает телеканал «78» со ссылкой на Северо-Западную межрегиональную территориальную государственную инспекцию труда. Расследование выявило многочисленные нарушения требований безопасности.

Так, проемы, в которые могли упасть работники, не были закрыты, ограждены или обозначены знаками безопасности. Кроме того, работодатель выпустил сотрудника на высоту, не убедившись в исправности средств индивидуальной защиты.

Среди других нарушений ведомство отмечает неполное окрашивание ограждений в сигнальные цвета, отсутствие постоянных ограждающих конструкций и закрытий для технологических отверстий, а также ненадлежащий контроль за проведением работ со стороны бригадира.

