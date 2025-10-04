В Буланаше 16-летняя школьница погибла после падения с девятого этажа

В поселке Буланаше Свердловской области у стен жилого дома обнаружили школьницу с серьезными травмами, сообщают «Егоршинские вести». По данным издания, она упала с высоты девятого этажа. Известно, что незадолго до трагедии девушка поссорилась с парнем.

Как установили следователи, 16-летняя погибшая, имя которой не разглашается, постоянно проживала в Екатеринбурге и приехала к бабушке на выходные. Ночью 4 октября она была в гостях у друзей в квартире, где собралась компания молодых людей. В какой-то момент, по словам очевидцев, разгорелся конфликт на почве ревности с участием девушки и ее парня.

Позднее девушку обнаружили лежащей у стен жилого дома. Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в реанимационное отделение Артемовской центральной районной больницы. Медики в течение нескольких часов боролись за ее жизнь, однако утром констатировали смерть.

