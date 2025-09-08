Подросток умер во время велогонки во Франции Молодой парень умер во время велогонки во Франции из-за остановки сердца

Шестнадцатилетний подросток умер во время велогонки во Франции, сообщила газета Le Parisien. Предварительной причиной смерти стала остановка сердца.

Издание отметило, что почти у финиша молодому человеку стало плохо, он упал на землю. На помощь к нему пришли врачи, но они не смогли спасти подростка. После смерти молодого участника в стране отменили гонку для взрослых велогонщиков, которая должна была пройти позднее. Известно, что в августе подросток участвовал в чемпионате Франции среди кадетов, где занял 13-е место в гонке с раздельным стартом.

