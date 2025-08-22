Мужчина дал девушке пощечину за отказ познакомиться В Екатеринбурге посетитель магазина ударил девушку за отказ познакомиться

В Екатеринбурге мужчина ударил девушку за отказ познакомиться, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Отмечается, что инцидент произошел в магазине на улице Щербакова.

Судя по кадрам, мужчина дал прохожей пощечину. За пострадавшую в итоге заступился другой молодой человек. В итоге агрессора задержали силовики. Суд арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство.

Ранее мужчина избил и изнасиловал свою супругу на нудистском пляже «Дюны» в Курортном районе Санкт-Петербурга. Инцидент произошел утром 5 июля. После нападения женщина с травмами была доставлена в больницу.

Кроме того пьяный житель Кировского района Санкт-Петербурга избил жену из-за, по его мнению, неправильного воспитания собаки. Врачи диагностировали у 32-летней пострадавшей гематомы лица, спины и конечностей, а также ушиб половых органов.

Также в Калининградской области задержали в качестве подозреваемой мать мальчика, который, по версии следствия, был убит его отчимом в городе Черняховске. Женщина, предположительно, не исполняла надлежащим образом свои родительские обязанности.