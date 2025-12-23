Массовая драка иностранцев произошла в центре Киева в ночь на 22 декабря, сообщает «Страна.ua». По данным издания, в потасовке участвовало свыше десятка человек.

Установлено, что во время драки было использовано оружие. Травмы получили несколько человек, один из них — военный. Другие подробности пока не известны.

До этого появилась информация, что сотрудники территориального центра комплектования Днепропетровской области избили и похитили журналиста Алексея Бровченко. Он подвергся нападению у магазина в своем селе, после чего вызвал полицию. Однако вместе с нарядом к нему приехали сотрудники ТЦК, они напали на Алексея прямо на территории его частного домовладения. К избиению вскоре присоединились неизвестные в балаклавах, приехавшие на белом микроавтобусе, после чего журналиста насильно увезли в неизвестном направлении.

Ранее волонтер из Закарпатской области Власта Рейпаши рассказала, что областной ТЦК угрожает ей и ее семье из-за публикации о смерти мобилизованного Вячеслава Бека — инсулинозависимого отца троих детей. Женщина уточнила, что сначала давление начали оказывать на ее мужа — ветерана-добровольца.