Хегсет отчитался об ударах по судам наркокартелей Хегсет: США нанесли два удара по судам наркокартелей в Тихом океане

США нанесли два удара по судам наркокартелей в Тихом океане, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет в соцсети X. По его словам, это было сделано по распоряжению главы Белого дома Дональда Трампа.

Вчера по распоряжению президента Трампа были нанесены два летальных кинетических удара по двум судам <…> в восточной части Тихого океана <…>. Под руководством президента Трампа мы защищаем родину и уничтожаем террористов наркокартелей, стремящихся причинить вред нашей стране и ее народу, — написал Хегсет.

Министр войны заявил, что оба судна использовались для контрабанды наркотиков. На каждом из них находились по три человека, и всех шестерых, по его словам, ликвидировали.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Соединенные Штаты эскалируют напряженность в Латинской Америке. Глава государства отметил, что истинной причиной агрессивной политики Вашингтона являются природные ресурсы южноамериканской страны. При этом Трамп подчеркнул, что не планирует наносить удары по территории Венесуэлы.