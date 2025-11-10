Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 ноября 2025 в 16:34

Хегсет отчитался об ударах по судам наркокартелей

Хегсет: США нанесли два удара по судам наркокартелей в Тихом океане

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

США нанесли два удара по судам наркокартелей в Тихом океане, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет в соцсети X. По его словам, это было сделано по распоряжению главы Белого дома Дональда Трампа.

Вчера по распоряжению президента Трампа были нанесены два летальных кинетических удара по двум судам <…> в восточной части Тихого океана <…>. Под руководством президента Трампа мы защищаем родину и уничтожаем террористов наркокартелей, стремящихся причинить вред нашей стране и ее народу, — написал Хегсет.

Министр войны заявил, что оба судна использовались для контрабанды наркотиков. На каждом из них находились по три человека, и всех шестерых, по его словам, ликвидировали.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Соединенные Штаты эскалируют напряженность в Латинской Америке. Глава государства отметил, что истинной причиной агрессивной политики Вашингтона являются природные ресурсы южноамериканской страны. При этом Трамп подчеркнул, что не планирует наносить удары по территории Венесуэлы.

Дональд Трамп
США
Пит Хегсет
наркокартели
