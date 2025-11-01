Мадуро объяснил, почему США остаются «красным флагом» для Венесуэлы Мадуро считает, что США пытаются развязать войну в Венесуэле из-за ресурсов

Соединенные Штаты эскалируют напряженность в Латинской Америке, подчеркнул президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая на закрытии Парламентского форума Большого Карибского региона в Каракасе. Глава государства отметил, что истинной причиной агрессивной политики Вашингтона являются природные ресурсы южноамериканской страны, пишет РИА Новости.

Против Венесуэлы попытались организовать войну, государственный переворот и ограбление наших огромных запасов нефти и газа. Если бы у Венесуэлы не было нефти, газа, золота, воды, миллионов гектаров плодородной земли и стратегического географического положения, о нас, возможно, никто бы и не говорил, — заявил Мадуро.

В рамках Форума парламентариев за мир и суверенитет, проходившего под руководством спикера Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса, состоялось обсуждение актуальных вопросов региональной безопасности. Мадуро подчеркнул, что венесуэльский народ продемонстрировал способность противостоять внешним угрозам и сохранил национальный суверенитет.

Ранее сообщалось, что американская десантная группа военно-морских сил продолжает движение в направлении венесуэльского острова Ла-Орчила. Согласно данным спутникового мониторинга, десантный корабль USS Iwo Jima в сопровождении других судов значительно сократил дистанцию до стратегически важного объекта, сообщает Newsweek.