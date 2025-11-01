Американские корабли приблизились к Венесуэле Newsweek: корабли ВС США находятся в 200 км от венесуэльского острова Ла-Орчила

Американская десантная группа военно-морских сил продолжает движение в направлении венесуэльского острова Ла-Орчила. Согласно данным спутникового мониторинга, десантный корабль USS Iwo Jima в сопровождении других судов значительно сократил дистанцию до стратегически важного объекта, сообщает Newsweek.

На данный момент американские суда находятся на расстоянии приблизительно 124 миль от острова, где расположены ключевая авиабаза и радиолокационные комплексы Венесуэлы. Такое расстояние позволяет рассматривать различные сценарии оперативного применения военно-морской группировки, включая проведение десантных операций.

До этого анонимные источники информировали о возможных воздушных ударах США по территории Венесуэлы. Предполагалось, что целью атак могли стать военные объекты, которые, по версии Вашингтона, используются так называемым «Наркокартелем Солнц». Однако позже президент США Дональд Трамп опроверг эти предположения, заявив об отсутствии планов нанесения ударов по территории страны.

Ранее лидер Венесуэлы Николас Мадуро попросил у президента России Владимира Путина поддержку в связи с угрозой, исходящей от США. Он обратился к России с просьбой о поставках ракет, радаров и модернизированных самолетов.