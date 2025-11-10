Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 16:35

Высокопоставленного чиновника Минпромторга арестовали за взятки

Суд Москвы арестовал директора департамента Минпромторга Михаила Кузнецова

Михаил Кузнецов Михаил Кузнецов Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Басманный суд Москвы арестовал директора департамента машиностроения ТЭК Минпромторга Михаила Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Как уточнили в пресс-службе суда, удовлетворено ходатайство следователя о помещении Кузнецова под стражу. Чиновнику предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса России. Других деталей уголовного дела не приводится.

Ранее в Дагестане бывшего замминистра образования заподозрили в коррупции: он систематически получал взятки более 60 млн рублей за помощь в заключении госконтрактов на ремонт и строительство школ и детских садов. Преступления продолжались 10 лет, а общая сумма контрактов превысила 160 млн рублей.

До этого экс-заместитель руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Виктор Бродт получил два года условно и штраф 1,2 млн рублей по делу о взятке. Его также лишили права занимать руководящие должности в течение двух лет и чина государственного советника третьего класса.

суды
чиновники
взятки
аресты
