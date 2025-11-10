Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Как-то живу»: Лукашенко назвал предмет, без которого он обходится

Лукашенко заявил, что у него нет мобильного телефона

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочего совещания заявил, что не использует мобильный телефон в повседневной жизни. Он также призвал не отказываться от стационарной связи в пользу мобильной, передает Telegram-канал «Пул первого».

У меня нет мобильного телефона, но я как-то живу!сказал Лукашенко.

Глава государства пояснил, что для общения с руководством страны, включая председателя Совета Республики Наталью Кочанову, применяются традиционные методы коммуникации. Он указал, что либо организуются личные встречи, либо используются защищенные каналы правительственной проводной связи.

Свой призыв не отказываться от проверенных средств связи в угоду современным технологиям белорусский лидер объяснил тем, что мобильная связь не обеспечивает достаточного уровня защиты от потенциальных утечек информации. Кроме того, он высказался в пользу сохранения практики работы с бумагой. По его мнению, документация в физическом формате позволяет дополнительно обезопасить конфиденциальные данные от несанкционированного доступа.

Ранее белорусский лидер заявил, что республика уже в ближайшее время может провести переговоры с делегацией Соединенных Штатов. Глава государства предположил, что Вашингтон может иметь отношение к ситуации на границе с Литвой. Кроме того, он отметил, что российский ракетный комплекс «Орешник» будет постоянно перемещаться по территории Белоруссии после ввода в боевой состав.
