«Еще поговорим»: Лукашенко анонсировал беседу с делегацией США

Белоруссия уже в ближайшее время может провести переговоры с делегацией Соединенных Штатов, заявил президент республики Александр Лукашенко, чьи слова приводит агентство БелТА. Глава государства предположил, что Вашингтон может иметь отношение к ситуации на границе с Литвой.

Обо всем остальном мы еще поговорим в ближайшее время на переговорах с делегацией Соединенных Штатов Америки. Чувствую, что без них тут не обошлось, — сказал белорусский лидер.

Что касается грузовых автомобилей, застрявших на территории Белоруссии из-за закрытия границы Литвой, по словам Лукашенко, они могут быть конфискованы, если ситуация не разрешится. Президент отметил, что транспортные средства находятся на контрольно-пропускных пунктах под охраной для предотвращения обвинений со стороны Вильнюса.

Лукашенко также заявил, что Белоруссия готова открыть границы с Литвой, причем уже давно. Он напомнил, что Минск не принимал решение о закрытии пропускных пунктов, на этот шаг изначально пошел Вильнюс.