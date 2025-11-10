Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 14:30

«Еще поговорим»: Лукашенко анонсировал беседу с делегацией США

Лукашенко заявил, что Белоруссия проведет переговоры с делегацией США

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Белоруссия уже в ближайшее время может провести переговоры с делегацией Соединенных Штатов, заявил президент республики Александр Лукашенко, чьи слова приводит агентство БелТА. Глава государства предположил, что Вашингтон может иметь отношение к ситуации на границе с Литвой.

Обо всем остальном мы еще поговорим в ближайшее время на переговорах с делегацией Соединенных Штатов Америки. Чувствую, что без них тут не обошлось, — сказал белорусский лидер.

Что касается грузовых автомобилей, застрявших на территории Белоруссии из-за закрытия границы Литвой, по словам Лукашенко, они могут быть конфискованы, если ситуация не разрешится. Президент отметил, что транспортные средства находятся на контрольно-пропускных пунктах под охраной для предотвращения обвинений со стороны Вильнюса.

Лукашенко также заявил, что Белоруссия готова открыть границы с Литвой, причем уже давно. Он напомнил, что Минск не принимал решение о закрытии пропускных пунктов, на этот шаг изначально пошел Вильнюс.

Белоруссия
Александр Лукашевич
Литва
США
переговоры
