Налоговые вычеты и льготы: как правильно оформить в 2025 году

В настоящее время в РФ существует 15 основных категорий граждан, имеющих право на налоговые льготы. Преференции предусмотрены для Героев СССР и России, инвалидов, участников боевых действий, а также членов их семей. Региональные и муниципальные власти вправе вводить дополнительные меры поддержки. Подробнее о том, на какие налоговые льготы могут рассчитывать россияне, какие их виды остаются без внимания, — в материале NEWS.ru.

Какие существуют налоговые вычеты

По словам опрошенных NEWS.ru экспертов, в России существует широкая линейка налоговых вычетов и россияне знают далеко не обо всех. Эти преференции позволяют гражданам уменьшить сумму налога на доходы физических лиц или вернуть часть ранее уплаченного.

Одна из таких возможностей — налоговый вычет по тратам на лечение и приобретение медикаментов, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, максимальный совокупный размер расходов на лечение и покупку лекарств в налоговом периоде (не включая расходы на дорогостоящее лечение), с которых можно вернуть налог, составляет 150 тыс. рублей.

Кроме того, в эту сумму включаются траты по другим основаниям для получения социальных налоговых вычетов (например, на собственное обучение, физкультурно-оздоровительные услуги и прочее).

Льгота позволяет учесть расходы на лечение себя, родителей, детей и супруга. «Данный вычет также позволяет вернуть средства, уплаченные за приобретение любых лекарств по рецепту врача», — отметил Балынин.

По размеру расходов на дорогостоящее лечение каких-либо ограничений не установлено. Их можно полностью учесть в рамках налогового вычета при наличии в соответствующем перечне, добавил он.

Например, если в 2024 году гражданин заплатил 1,2 млн рублей за лечение (из которых 1,1 млн — за дорогостоящее), а также 50 тыс. за лекарства по рецепту врача, то в таком случае он сможет вернуть 13% со всей суммы осуществленных расходов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Льготы по транспортному налогу для всех российских водителей на федеральном уровне не существует. Но есть исключение — этот налог не платят люди, которые зарегистрировали автомобиль на территории „Сириус“ (федеральная территория на черноморском побережье, созданная как инновационный научно-образовательный центр для одаренных детей и развития высоких технологий. — NEWS.ru)», — рассказала юрист ЕЮС Анастасия Белоглазова.

Кто может получить налоговые льготы

Дополнительные налоговые преференции могут вводиться не только на федеральном уровне, но и на региональном.

По словам Белоглазовой, ключевой льготой по земельному налогу является налоговый вычет для определенных групп населения. Согласно Налоговому кодексу РФ, на него имеют право:

Герои СССР, Герои России и полные кавалеры ордена Славы;

инвалиды I и II групп, инвалиды с детства и дети-инвалиды;

участники и инвалиды Великой Отечественной войны и других боевых действий;

граждане, пострадавшие от радиации, и ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС;

пенсионеры и лица предпенсионного возраста (мужчины от 60 лет, женщины от 55 лет), которые на конец 2018 года имели право на пенсию;

многодетные родители, воспитывающие трех и более детей до 18 лет.

Этим категориям граждан разрешается уменьшить налогооблагаемую базу на стоимость 600 кв. м площади одного земельного участка, находящегося в их владении или пользовании.

Дополнительные льготы могут устанавливаться органами власти муниципалитетов, а также в городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Отдельно выделяется льгота для многодетных семей по налогу на имущество. Они могут уменьшить кадастровую стоимость объекта на 5 кв. м площади квартиры (или ее доли) и на 7 кв. м площади дома (или его части) за каждого несовершеннолетнего ребенка. Эта скидка предоставляется на один объект каждого типа.

Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru

Как проверить, положены ли гражданину налоговые льготы или нет

Информацию о региональных и местных налоговых льготах следует искать в соответствующих законах, уточнила Белоглазова. Для этого можно использовать специальный сервис на сайте ФНС («Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам»).

Чтобы оформить льготу, нужно подать заявление в отделение налоговой инспекции или МФЦ. Документы, подтверждающие право на нее, прилагаются по желанию.

Гражданин может подать заявление в любое время после того, как у него возникло право на льготу. Налоговый кодекс не устанавливает конкретных сроков, подчеркнула эксперт.

